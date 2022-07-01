Перейти к материалам
Кнопка поддержки

Украина ввела визы для россиян

Источник: Meduza

Власти Украины с 1 июля ввели визовый режим для граждан России.

Чтобы получить украинскую визу, жители России могут обратиться в один из визовых центров VFS Global в восьми российских городах, говорили ранее в МИД Украины. Поданные заявления станут рассматривать украинские дипломаты в третьих странах.

Президент Украины Владимир Зеленский, объявляя о визах для россиян, говорил в середине июня, что власти пошли на такой шаг «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности».

Власти Украины отмечали, что виза не гарантирует въезд в страну — окончательное решение будет за украинскими пограничниками.

В МИД России говорили, что возможные ответные меры могут принять, «исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей».

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка

Хочу помочь