Украина ввела визы для россиян

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Власти Украины с 1 июля ввели визовый режим для граждан России.

Чтобы получить украинскую визу, жители России могут обратиться в один из визовых центров VFS Global в , говорили ранее в МИД Украины. Поданные заявления станут рассматривать украинские дипломаты в третьих странах.

Президент Украины Владимир Зеленский, объявляя о визах для россиян, говорил в середине июня, что власти пошли на такой шаг «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности».

Власти Украины отмечали, что виза не гарантирует въезд в страну — окончательное решение будет за украинскими пограничниками.

В МИД России говорили, что возможные ответные меры могут принять, «исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей».

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