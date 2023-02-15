ФСБ объявила о задержании беженца из Украины, который якобы по заданию СБУ устроил диверсии на Московской железной дороге

Центр общественных связей ФСБ заявил о задержании выходца с Украины по подозрению в диверсиях на Московской железной дороге.

В сообщении пресс-службы ФСБ, которое цитирует «Интерфакс», говорится, что задержанный «для осуществления террористической деятельности в конце ноября 2022 года был под видом беженца направлен из Латвии в Россию с целью легализации и получения российского гражданства».

По версии ФСБ, гражданин Украины 1977 года рождения «был завербован сотрудниками СБУ на территории Польши в городе Быдгощ при непосредственном участии польских спецслужб, а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии».

Оказавшись в России, заявила ФСБ, задержанный «по команде куратора из СБУ, в ночное время осуществил поджоги двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги».

У задержанного, говорится в заявлении спецслужбы, «изъяты средства связи и электронные носители информации», содержащие фото и видеоотчеты о диверсиях и переписку с сотрудником СБУ.

ФСБ заявила, что задержанный дал признательные показания, утверждая, что был вынужден выполнять требования сотрудников СБУ, так как они «угрожали физической расправой» его дочери, живущей в Вильнюсе.

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Глава ФСБ Александр Бортников 14 февраля заявил, что после начала войны «возросло число террористических посягательств со стороны украинских спецслужб», в том числе на транспортные объекты в России.

Российские спецслужбы за последние несколько месяцев неоднократно сообщали о задержанных за диверсии или попытки диверсий на железной дороге. Так, в конце января ФСБ сообщила о задержании трех учеников восьмого класса, повредивших железнодорожные пути в Московской области.

В ноябре 2022 года в Башкортостане арестовали четырех местных студентов в возрасте 17 и 18 лет. По версии следствия, они были против вторжения России в Украину и пытались поджечь оборудование на железной дороге. Студентов обвинили в организации терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы.