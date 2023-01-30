ФСБ заявила, что задержала в Подмосковье трех восьмиклассников, которые повредили железнодорожные пути по заданию из телеграма

Сотрудники ФСБ задержали трех учеников восьмого класса, повредивших железнодорожные пути в Московской области. Об этом ТАСС сообщили с управлении ведомства по Москве и Московской области.

Задержанные живут в подмосковном городе Чехов. По версии следствия, через телеграм они вступили в контакт с неизвестными, которые за деньги предложили им повредить пути. Подростки выполнили задание, повредив «объекты транспортной инфраструктуры» на железнодорожном перегоне Курского направления. Они сняли все на видео, чтобы получить деньги.

Какую сумму им обещали, какой именно ущерб они нанесли и получили ли деньги, не уточняется. Решается вопрос о привлечении школьников к уголовной ответственности. Их действия могут быть квалифицированы как теракт или диверсия, за что предусмотрено от 10 лет , в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста.

В связи со случившимся в ФСБ призвали подростков и их родителей «соблюдать бдительность, не идти на поводу у лиц, которые используются спецслужбами Украины для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры РФ».

В ноябре 2022 года в Башкортостане арестовали четырех местных студентов в возрасте 17 и 18 лет. По версии следствия, они были против вторжения России в Украину и пытались поджечь оборудование на железной дороге. Студентов обвинили в организации терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы.

В январе 2023 года телеграм-каналы Astra и «Осторожно, новости» сообщили, что в Бурятии задержали трех подростков 17-19 лет по делу о диверсии. По версии следствия, они поджигали релейные шкафы на железной дороге за денежное вознаграждение. Объявление о таком способе «заработка» подростки якобы нашли в телеграме и получили за поджоги по 30 тысяч рублей.

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