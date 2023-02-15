Фарелл Уильямс стал креативным директором мужской линии Louis Vuitton

Музыкант Фарелл Уильямс назначен новым креативным директором мужской линии модного дома Louis Vuitton. Сообщение об этом опубликовано на сайте и в соцсетях бренда.

«Фаррелл Уильямс — визионер, чьи творческие вселенные охватывают сферы от музыки до искусства и моды, за последние 20 лет зарекомендовал себя как культурная икона мирового масштаба», — говорится в сообщении.

Первая мужская коллекция, созданная под руководством Уильямса, будет показана в июне 2023 года в Париже.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Фарелл Уильямс — американский музыкант, обладатель 13 премий «Грэмми». Самая известная песня Уильямса «Happy» набрала более одного миллиарда просмотров на ютьюбе, ее также номинировали на «Оскар» как лучший саундтрек (она звучала в мультфильме «Гадкий я 2»). Кроме того, Уильямс был одним из композиторов фильма «Скрытые фигуры», получившего три номинации на «Оскар».

Уильямс в 2003 году основал бренд одежды Billionaire Boys Club вместе с японским дизайнером . Кроме того, он сотрудничал с крупными модными домами, включая Louis Vuitton, Chanel, в создании коллекций одежды и аксессуаров. Также он запустил свой бренд косметики Humanrace.

Ранее креативным директором мужской линии Louis Vuitton был дизайнер, создатель бренда Off-White Вирджил Абло. Он умер в 2021 году. С тех пор команда дизайнеров Louis Vuitton выпускала мужские коллекции без креативного директора.

Читайте также

Virgil was here Умер Вирджил Абло — друг Канье Уэста, дизайнер-самоучка и главная мишень для обвинений в плагиате в мире моды. Ему был 41 год

Читайте также

Virgil was here Умер Вирджил Абло — друг Канье Уэста, дизайнер-самоучка и главная мишень для обвинений в плагиате в мире моды. Ему был 41 год