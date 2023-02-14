Умер писатель и журналист Андрей Левкин

Умер латвийский и российский писатель, журналист Андрей Левкин. Ему было 68 лет. О смерти Левкина в фейсбуке сообщили его коллеги и друзья.

Причина смерти журналиста не называется. В постах его друзей говорится, что Левкин умер 13 февраля.

Андрей Левкин родился в Риге в 1954 году. В 1980 — 1990-е он работал редактором в русском издании рижского прогрессивного литературного журнала «Родник». В 1994 году журнал получил Малую Букеровскую премию как «лучший русскоязычный литературный журнал ближнего зарубежья».

Журналист также участвовал в местных телепроектах и входил в состав редколлегии газеты «Бизнес и Балтия». В 1998 году Левкин переехал в Москву, где возглавлял интернет-проекты «СМИ.ру» и «Полит.ру», а также выступал колумнистом в других изданиях.

В 2001 году за сборники «Двойники» и «Цыганский роман» Левкина удостоили премии Андрея Белого. В 2009-2010 годах писатель входил в состав комитета премии, а в 2011–2013 годах выступал экспертом премии «НОС».

В 2012 году Левкин и писатель Кирилл Кобрин создали литературно-художественный проект Post (non)fiction. Русская редакция lsm.lv назвала Левкина «самым известным современным русским писателем из Риги».