На сборах в Турции подрались российские и украинские футболисты. Их поселили в один отель

В турецком отеле Royal Seginus футболисты ярославского «Шинника» подрались с игроками украинского клуба «Минай» из Закарпатья.

Российские телеграм-каналы утверждают, что украинские спортсмены, узнав, что будут жить на сборах в одном отеле с российскими футболистами, начали вести себя агрессивно и специально провоцировали драку. Первоначально Baza писала, что вечером 13 февраля украинцы якобы потребовали от «начальника ярославского „Шинника“» спеть украинский гимн, на что тот предложил им выйти на улицу и «разобраться раз на раз». Тогда, по информации канала, вмешались сотрудники отеля и драки удалось избежать.

Позднее Baza написала, что конфликт произошел после того, как украинцы спросили у россиян, почему они не выходят на протесты против российского режима. Спустя некоторое время, пишет «Политика страны», украинские игроки подрались с россиянами в лифте, а когда лифт приехал на этаж, где находились ярославские спортсмены, завязалась массовая драка, в которую вмешались сотрудники полиции.

Украинские источники приводят другую версию событий. По информации газеты «Зеркало недели», конфликт начался из-за того, что украинские спортсмены сделали замечание российскому футболисту, который в пьяном виде хамил персоналу отеля.

Телеграм-канал Mash сообщает, что в драке пострадали четыре российских спортсмена. «Коммерсант» уточняет, что игроков осмотрел врач. Среди зафиксированных повреждений — рассечение губы, перелом пальца на ноге и подозрение на ушиб ребер. О травмах украинских спортсменов не сообщается.

В отеле остались дежурить сотрудники правоохранительных органов, чтобы не допустить новой драки. По данным ТАСС, футболисты решили не писать заявления в полицию. В ближайшее время команды разъедутся по разным отелям.

РИА Новости отмечает, что ярославский клуб заранее просил отель не селить его игроков с украинскими футболистами, однако из-за землетрясения, произошедшего 6 февраля, в Турции не хватает мест в гостиницах, объясняет «Политика страны».

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