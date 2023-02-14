Минобороны Великобритании: российским войскам приказали наступать на большинстве направлений, но им не хватает сил для прорыва

Российские силы в Украине получили приказ наступать на многих участках фронта, говорится в обзоре ситуации в Украине, который ежедневно публикует министерство обороны Великобритании.

«В целом, текущая оперативная картина свидетельствует о том, что российским войскам отдаются приказы о наступлении в большинстве секторов, но они не сконцентрировали достаточно сил ни на одном направлении для решающего прорыва», — сказано в сообщении министерства.

По мнению британской военной разведки, Россия, вероятно, стремится свести на нет часть того, чего украинские войска достигли в ходе контрнаступления в сентябре-ноябре 2022 года. Минобороны Великобритании считает, что, вероятно, ближайшей целью российских сил станет продвижение на запад к реке .

Минобороны Великобритании также сообщает, что ЧВК Вагнера добилась локальных успехов в районе Бахмута Донецкой области, в частности, в . Но, отмечают британские военные, Украина продолжает держать оборону в этом районе.

Кроме того, добавили в министерстве, российские силы пытались наступать в районе Кременная-Сватово в Луганской области, но не добились прорыва.

В начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска наступали сразу на девяти направлениях, из-за чего возникли трудности с логистикой, и уже весной Россия отступила из Киевской области.

По оценке спецслужб стран Запада и Украины, которую приводило 13 февраля The Washington Post, Россия в данный момент сосредоточила в Украине около 300 тысяч человек, что вдвое больше, чем в начале вторжения. Страны Запада ожидают, что Россия привлечет к войне еще несколько сотен тысяч человек.

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