У побережья Батуми взорвалась мина

В Черном море у побережья грузинского города Батуми произошел взрыв, сообщает МВД страны. По информации телеканала «Рустави 2», на одном из пляжей примерно в 25 метрах от берега взорвалась мина.

Издание Baza опубликовало видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как мину прибивает волнами к пляжу, после чего она взрывается.

В МВД Грузии заявили, что на месте взрыва работают саперы, пожарные и полиция. По данным «Рустави 2», при детонации люди не пострадали, повреждений нет.

Что это за мина и откуда ее прибило к берегу в Батуми, неизвестно. Ранее Россия и Украина обвинили друг друга в установке мин в Черном море, которые срывает штормом. Об обнаружении таких мин, в частности, несколько раз сообщали власти Турции.

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