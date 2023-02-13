Роскомнадзор отчитался о запуске системы «Окулус» для поиска экстремизма и ЛГБТ-пропаганды в интернете. Судя по недавней утечке, она также будет искать, как оскорбляют Путина

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, объявил о запуске в России системы «Окулус», которая в автоматическом режиме занимается поиском в интернете запрещенного законодательством фото- и видео-контента.

Тендер на разработку нейросети стоимостью 57,7 миллиона рублей объявили в сентябре 2021 года. В декабре 2022 года систему впервые протестировали в работе, а ее доработка с расширением функционала планируется до 2025 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГРЧЦ.

Как утверждают в ведомстве, «Окулус» «автоматически обнаруживает такие „правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ“.

Ранее сотрудники ГРЧЦ анализировали такой контент преимущественно вручную, в среднем обрабатывая 106 изображений и 101 видео в день. „Окулус“ будет анализировать более 200 тысяч изображений в сутки — со скоростью около трех секунд на одно изображение, говорится в пресс-релизе центра.

„Медуза“ в России теперь не только „иноагент“, но еще и „нежелательная“ организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В ноябре 2022 года хакерская группировка „Киберпартизаны“ из Беларуси взломала внутреннюю сеть ГРЧЦ, скачав более двух терабайтов документов и писем сотрудников ведомства. Из утечки стало известно, что нейросеть „Окулус“ также обучают искать оскорбления Владимира Путина, например, по таким описаниям, как „Путин в образе краба“, „Президент в образе моли“, „Президент в мусорном баке“, „Президент в образе Гитлера“, „Президент в образе вампира“.

В презентации „Окулуса“, подготовленной ГРЧЦ, также говорилось, что нейросеть будет не только „распознавать массовые скопления людей“ в контексте призывов на митинги или к свержению власти, но и распознавать лица отдельных людей — „учитывая наличие бороды или маски, определять возраст“.

Подробнее об утечке

ФГУП «ГРЧЦ» За этой нелепой аббревиатурой скрывается ведомство Роскомнадзора, которое пишет доносы на «иноагентов», прячет данные о здоровье Путина и заставляет «Яндекс» врать про войну

Подробнее об утечке

ФГУП «ГРЧЦ» За этой нелепой аббревиатурой скрывается ведомство Роскомнадзора, которое пишет доносы на «иноагентов», прячет данные о здоровье Путина и заставляет «Яндекс» врать про войну