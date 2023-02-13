Главу фонда «Насилию.нет» Анну Ривину не пустили в Грузию. Три дня назад ее объявили «иноагентом» в России

Сотрудники пограничной службы аэропорта Тбилиси отказали основательнице российского фонда «Насилию.Нет» Анне Ривиной во въезде в Грузию, где она проживала последние месяцы.

Как рассказала сама правозащитница изданию «Холод», 12 февраля она прилетела из Еревана и около трех часов ожидала решения пограничников. Ривина отметила, что ранее при въезде в Грузию ее часто держали длительное время на границе, но в итоге всегда впускали в страну. Сейчас Ривина ожидает депортации из Тбилиси.

10 февраля Минюст РФ объявил Анну Ривину «иностранным агентом», сославшись на то, что она распространяет «недостоверную информацию о деятельности органов власти РФ и негативную информацию о Минобороны РФ». Фонд «Насилию.Нет» был включен в список «иноагентов» еще в декабре 2020 года.

В последние месяцы МВД Грузии неоднократно без объяснения причин отказывало во въезде российским оппозиционных политикам, журналистам и активистам. Среди прочих в Грузию не пускали Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, участницу Pussy Riot Ольгу Борисову и соучредителя фонда «Нужна помощь» Митю Алешковского.