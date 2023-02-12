Путин включил Михаила Ковальчука в состав комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета

Президент России Владимир Путин включил главу Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука в состав одной из межведомственных комиссий Совета безопасности России. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно документу, Ковальчук вошел в состав межведомственной комиссии по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры России.

Исправлено. Первоначально в заголовке и лиде этой заметки говорилось, что Михаил Ковальчук вошел в состав Совета безопасности России. Это не так. В связи с этим заголовок и текст новости был изменен. Редакция приносит извинения читателям.

Братья Михаил и Юрий Ковальчук (основной владелец банка «Россия») входят в ближний круг общения Путина. Более того, «Новая рассказ-газета» писала, что Михаил Ковальчук считается человеком, который «серьезно влияет на естественнонаучное мировоззрение российского президента». В частности, в 2015 году Михаил Ковальчук выступил перед Федеральным собранием с докладом о «золотом миллиарде», пытающемся поработить мир, и генетических экспериментах, направленных на выведение «служебного человека» —подвида Homo sapiens. Позднее эти теории в том или ином виде начали появляться в выступлениях Путина.

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