В Турции и Сирии из-за землетрясения погибли больше 23 тысяч человек
Источник: Hurriyet
В Турции в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля, погибли 19 338 человек, больше 77 тысяч жителей пострадали, сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.
В Сирии число погибших превысило 4000, а более 5500 человек получили ранения, сообщает «Аль-Арабия». По данным «Аль-Джазира», в стране погибли 3377 человек.
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В Турции 6 февраля произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,7-7,8. По состоянию на 10 февраля сейсмологи зафиксировали больше 1600 повторных толчков. За последние сутки произошло не менее двух повторных толчок магнитудой 7,6 и 7,7.