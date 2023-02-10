Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% на фоне замедления инфляции

Совет директоров ЦБ РФ на заседании 10 февраля принял решение сохранить на уровне 7,5%. Такая ставка действует в России с сентября, ЦБ оставляет ее неизменной третий раз подряд.

Решение сохранить действующую ключевую ставку в ЦБ решили на фоне замедления инфляции. По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года, сообщил регулятор. Однако в дальнейшем, ожидают в ЦБ , что инфляционное давление будет постепенно увеличиваться.

Аналитики, пишет РБК, не исключают, что увеличение дефицита бюджета и последствия нефтяного эмбарго в ближайшем будущем вынудят Банк России перейти к ужесточению кредитной политики. Так, в «Тинькофф Инвестициях» прогнозируют, что уже на следующем заседании по ключевой ставке — в марте — ЦБ «может перейти к повышению, начав с 25 базисных пунктов».

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Читайте также

Почему российская экономика не рухнула в 2022-м — хотя многие эксперты были уверены, что это случится? И что Россию ждет в следующем году?

Читайте также

Почему российская экономика не рухнула в 2022-м — хотя многие эксперты были уверены, что это случится? И что Россию ждет в следующем году?