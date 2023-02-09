Жена Игоря Стрелкова показала, как в ДНР «семьям погибших военнослужащих» подарили шубы. Сразу после записи у некоторых из них шубы забрали

Соратники сообщили, что в самопровозглашенной ДНР вдовам погибших военных вручили шубы.

Об акции объявил в начале февраля Евгений Скрипник, входящий в окружение Стрелкова. 21 шубу, как утверждалось, передал бизнесмен Александр Боряк — учредитель компании «Пушнина Югры». Доставкой шуб вдовам занималась жена Стрелкова Мирослава Регинская.

6 февраля Регинская опубликовала видеозапись, на которой 13 женщин, стоя на улице и держа перед собой шубы, хором благодарят за подарки, говорят на камеру, что даже не думали, что у них «будет такая возможность» [вероятно, получить меховые изделия], а снимающий ролик заявляет, что «в такие ощущаешь, что мы одна семья».

После публикации видео движение «Феминистское Антивоенное Сопротивление» связалось с одной из женщин, снявшихся в ролике. Она заявила, что у нее и как минимум трех других женщин шубы забрали сразу после записи. По ее словам, сначала участвовавшим в акции сказали, что им вручили шубы плохого качества, и пообещали вскоре выдать новые, а позже заявили, что дали шубы по ошибке — они якобы предназначались другим людям.

Собеседница движения также рассказала, что женщинам о раздаче шуб сообщили на работе, пообещав дорогие подарки из Москвы, если они снимутся в видеоролике. Она уточнила, что это распространенная практика — и что часто вдовы на подобных фото и видео оказываются ненастоящими: «Такое часто бывает, что-то привозят с Москвы и снимают, мы всегда благодарны». Участвовали ли в записи видео с шубами настоящие вдовы или нет, она не уточнила.

Также выяснилось, что Александр Боряк действительно является учредителем «Пушнины Югры», но компания с таким названием была ликвидирована летом 2021 года. Однако сам Боряк зарегистрирован в Москве как индивидуальный предприниматель с основным видом деятельности «производство меховых изделий».

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