В Турции и Сирии за три дня нашли более 15 тысяч погибших из-за землетрясения

По последним данным, в Турции из-за землетрясения, произошедшего 6 февраля, погиб 12 391 человек, а еще почти 63 тысячи человек пострадали. Об этом сообщает управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

На всей территории Сирии в результате землетрясения погибли 3508 человек, сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на сирийский центр мониторинга за правами человека. Еще более пяти тысяч человек в Сирии пострадали.

Землетрясение магнитудой 7,7-7,8 произошло на юге Турции 6 февраля. После этого в Турции зафиксировали еще свыше одной тысячи афтершоков — повторных подземных толчков меньшей силы.

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