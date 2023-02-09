Студенты Санкт-Петербургского юридического института, филиала Университета прокуратуры РФ, показали в здании спектакль-реконструкцию .

Спектакль под названием «Судебные процессы над нацистами и их пособниками в Нюрнберге» был поставлен в рамках всероссийской акции « » по инициативе руководства университета и прокуратуры Ленинградской области. В нем приняли участие как студенты, так и действующие сотрудники прокуратуры.

В ходе представления были показаны ключевые эпизоды процесса, включая судебные заседания с участием .

Цель постановки в пресс-службе правительства Ленинградской области обозначили так — «в современном контексте напомнить о злодеяниях нацизма и о том, что носители бесчеловечной идеологии, организаторы преступлений понесли неизбежную кару».

На спектакле в Президентской библиотеке присутствовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также руководители и сотрудники силовых ведомств.

«Сегодня, когда наша страна ведет борьбу с неонацистами, спектакль-реконструкция наполнен особым смыслом. 77 лет назад завершился Нюрнбергский процесс, все народы и правители тогда понимали, что нацизм и фашизм не должны повториться. К сожалению, сегодня политиканы забывают обещания своих предшественников, забывают итоги Нюрнбергского процесса, принижают роль Советского Союза во Второй мировой войне. Мы не должны молчать о преступлениях нацизма. Об этом нужно говорить, какой бы страшной ни была правда», — заявил губернатор после выступления.

Премьера постановки прошла в начале февраля в здании администрации Ленинградской области. После нее областной прокурор Сергей Жуковский и директор Президентской библиотеки Юрий Носов предложили показать спектакль-реконструкцию еще и в библиотеке.

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После начала полномасштабного вторжения в Украину российские власти пытаются представить начатую ими войну в контексте продолжения Великой Отечественной войны и борьбы с нацизмом. На этом фоне в России возобновилась различная деятельность, связанная с прошлым страны.

Так, в октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда «оккупационными властями и войсками Германии и » преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа. В рамках этого дела суд провел семь заседаний, допросил 12 специалистов и четырех свидетелей, а также изучил материалы с грифом «совершенно секретно», видеоматериалы, фотографии, экспертизы и исторические документы.

Иск в Санкт-Петербургский городской суд был подан по поручению генпрокурора России Игоря Краснова — в целях защиты «национальных интересов РФ», а также «законных прав и интересов неопределенного круга лиц».

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