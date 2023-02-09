В Новосибирске подъезд жилого дома обрушился из-за взрыва газа. Два человека погибли, 11 пострадали

В Новосибирске 9 февраля в 7:43 утра по местному времени в результате взрыва газа обрушился один из подъездов жилого пятиэтажного дома. Об этом сообщили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и региональное управление МЧС.

По последним данным, погибли два человека, написал Травников. В больницах находятся 11 пострадавших, сообщает новосибирское издание NGS со ссылкой на мэра города Анатолия Локтя.

По информации новосибирского губернатора, СК и МЧС, взрыв разрушил третий из четырех подъездов пятиэтажки; также частично обрушился еще один подъезд. Всего пострадали 30 квартир. Разбор завалов продолжается. Предположительно, под ними могут оставаться люди.

Из дома эвакуировали 50 человек, для них организован сбор гуманитарной помощи. Департамент социальной политики мэрии Новосибирска объявил, что каждый пострадавший при взрыве получит по 32 тысячи рублей от муниципалитета, пишет ТАСС.

Дом, в котором произошел взрыв, был построен в 1966 году, в нем 60 квартир. Предварительная причина взрыва — утечка газа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

7 февраля взрыв газа в жилом доме произошел в городе Ефремов Тульской области. В результате взрыва там также обрушился один из подъездов, погибли восемь человек.