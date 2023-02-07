В Тульской области обрушился подъезд жилого дома. Погибли четыре человека

В городе Ефремов Тульской области обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. МЧС сообщает о четырех погибших.

По данным экстренных служб, обрушение подъезда произошло из-за взрыва газа, вызванного «неисправностью газового оборудования».

На месте происшествия работают 42 человека и 12 единиц техники. По информации МЧС, пять человек удалось спасти, еще двое остаются под завалами. В свою очередь телеграм-канал «112» утверждает, что под завалами могут находиться до десяти жильцов.

Прокуратура Тульской области сообщила о начале проверки по факту произошедшего.

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