Американский пианист и композитор Берт Бакарак умер в возрасте 94 лет. Об этом представитель музыканта Тина Браусам сообщила BBC News.

Dylan Martinez / Reuters / Scanpix / LETA

Как отмечает BBC News, Бакарак — был одним из самых известных композиторов ХХ века. За свою карьеру он написал 73 композиции, ставшие хитами. Большая часть из них возглавляла хит-парады США и Великобритании. Музыкант работал вместе с такими артистами, как Дайон Уорвик, Фрэнк Синатра, The Beatles, Барбара Стрейзанд, Том Джонс, Арета Франклин и Элвис Костелло.

Среди наиболее известных композиций Бакарака — «Magic Moments», «I Say A Little Prayer», «What Do You Get When You Fall In Love», «The Look of Love», «Close To You».

В 1970 году музыканта удостоили премии «Оскар» за песню «Raindrops Keep Fallin' on My Head» к вестерну «Бутч Кэссиди и Санденс Кид» (1969). Еще одну награду киноакадемии он получил за лучший саундтрек к этому фильму. В 1982 году Бакарака в третий раз наградили «Оскаром» за композицию «Best That You Can Do» к фильму «Артур» (1981).

Композитор также шесть раз становился лауреатом «Грэмми», его два раза удостоили «Золотого глобуса» и один раз — премии BAFTA.