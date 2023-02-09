Госдума приняла закон о бронировании времени для пересечения границы. Он распространяется только на грузовики, хотя сначала речь шла о всем автотранспорте

Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, обязывающий водителей грузовых транспортных средств резервировать дату и время для пересечения государственной границы России.

Согласно документу, нововведения коснутся «проезда грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок». Список пунктов пропуска, на которых будет введена система резервирования, позднее определит правительство РФ.

Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года. Резервировать время для пересечения границы будут обязаны как россияне, так и иностранные граждане. Сделать это можно будет в государственной информационной системе электронных перевозочных документов или через «Госуслуги». Также документе говорится, что резервирование будет бесплатным, а отказать в нем могут, только если заявитель не предоставил необходимые документы.

Помимо этого, новый закон вводит ряд требований к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к погранпунктам. В документе предусматривается создание площадок для стоянки, оборудованных ограждением, дорожной разметкой, освещением и техническими средствами для резервирования даты пересечения границы. Также в зонах ожидания должны будут установить мусорные контейнеры, урны, туалеты и объекты дорожного сервиса — магазины, пункты питания и отдыха.

Законопроект был внесен в Госдуму в августе 2022 года, а в сентябре был одобрен в первом чтении. В январе в документ внесли поправки о резервировании времени пересечения границы, из которых следовало, что это требование будет касаться всего автотранспорта, что вызвало большой общественный резонанс.

Автор поправок — глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев — заверил, что резервировать время предлагается только для грузовиков. В документ были внесены соответствующие уточнения, с которыми он и был одобрен депутатами во втором и третьем чтениях.

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