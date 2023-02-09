Главу профсоюза «Курьер» приговорили к реальному сроку по «дадинской статье» из-за постов о митингах. Его освободили в зале суда

Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья приговорил главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева к году и четырем месяцам колонии-поселения по делу. Его освободили в зале суда, поскольку он уже срок наказания в следственном изоляторе. Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

Украинцева обвиняли в неоднократном нарушении порядка проведения митинга (212.1 УК РФ, ). По версии следствия, глава профсоюза размещал в интернете призывы к работникам курьерских служб и такси выходить на акции протеста против нарушения их трудовых прав.

Поводом для уголовного дела стали четыре поста Украинцева. «ОВД-Инфо» сообщало, что дело главы профсоюза «Курьер» — первое по «дадинской» статье, в котором обвиняемому вменяют исключительно посты.

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Кирилла Украинцева задержали после обыска в его квартире 25 апреля 2022 года. В этот же день около 30 человек собирались у офиса Delivery Club в Москве, протестуя против снижения заработной платы. Более десяти человек были задержаны.

По подсчетам «Медиазоны», до ареста Украинцева не менее шести раз привлекали по «митинговой» статье 20.2 КоАП. Три решения суда вступили в силу в 2021 году. Правозащитный центр «Мемориал» признал лидера профсоюза «Курьер» политическим заключенным.

О деле Украинцева

Арестован лидер профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев Незадолго до этого профсоюз заявил, что службы доставки экономят на курьерах из-за войны и санкций — и что это уже привело к забастовке в Delivery Club

О деле Украинцева

Арестован лидер профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев Незадолго до этого профсоюз заявил, что службы доставки экономят на курьерах из-за войны и санкций — и что это уже привело к забастовке в Delivery Club