Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Курьер службы доставки Delivery Club Александр Казаков / Коммерсантъ

27 апреля Савеловский суд Москвы арестовал на два месяца председателя профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева. Его обвинили по статье 212.1 УК о неоднократном нарушении порядка проведения митинга. Это так называемая », которая появилась в Уголовном кодексе России в 2014 году и по которой с тех пор осудили всего шесть человек.

Украинцева задержали после обыска в его квартире 25 апреля. Как сообщил правозащитный проект «Апология», ему вменили в вину публикации в интернете, призывавшие курьеров выходить на протесты из-за нарушения их трудовых прав.

Как пишет «Коммерсант», речь идет о посте во «Вконтакте», в котором Украинцев призвал курьеров выйти на массовое мероприятие 30 октября 2020 года. В этот день курьеры службы доставки Delivery Club (принадлежит компании VK, раньше называвшейся Mail.ru Group) устроили акцию в Москве, протестуя против штрафов, которые значительно сокращают их заработок. Украинцев, по версии следствия, был организатором акции.

Акция курьеров Delivery Club возле офиса компании за улучшение условий труда, 05 июня 2020 Антон Белицкий / Коммерсантъ

Еще одним поводом для уголовного дела против Украинцева стал якобы организованный им митинг таксистов в Сергиевом Посаде, сообщил профсоюз «Курьер», не уточнив других подробностей.

«Курьер», как сказано в его группе во «Вконтакте», был создан в 2020 году после того, как несколько десятков курьеров Delivery Club собрались возле офиса компании, протестуя против, по их мнению, низкой оплаты и необоснованных штрафов. Профсоюз добивается улучшения условий работы курьеров — в частности, их перевода на трудовые договоры и отмены штрафной системы.

Примерно с середины апреля 2022 года профсоюз стал регулярно сообщать об ухудшении условий труда курьеров. Объединение рассказало, что служба доставки «Яндекс.Еда» решила отказаться от автокурьеров, чей тариф за доставку выше, чем у вело- и пеших курьеров. А Delivery Club, по информации профсоюза, изменил принцип формирования тарифа для курьеров в Москве, из-за чего их заработок снизился в среднем с трех до двух тысяч рублей в день.

Курьеры сервиса «Яндекс.Еда» из Кемерово, недовольные условиями оплаты, работой сервиса и предстоящими изменениями в графике во время видеообращения, декабрь 2021 года Профсоюз «КУРЬЕР»

«Профсоюз уже сообщал о репрессивной политике агрегаторов, о том, как они экономят на курьерах. А еще раньше мы предупреждали о возможности такой ситуации в связи со „спецоперацией“. Перекладывание последствий кризиса на наемных рабочих идет полным ходом», — заявил «Курьер», призвав сотрудников служб доставки к забастовке.

21 апреля профсоюз опубликовал обращение московских курьеров Delivery Club, попросивших компанию вернуть старый тариф. Позднее «Курьер» заявил, что с 22 апреля работники доставки Delivery Club начали забастовку и отказались выходить на смены. 25 апреля около трех десятков человек (судя по фотографии, опубликованной «Курьером») собрались на акцию протеста возле офиса Delivery Club в Москве. 12 из них были задержаны.

Обращение московских курьеров Delivery Club

В тот же день задержали и Кирилла Украинцева. Адвокат «Апологии» Аркадий Шиндяпин рассказал «Коммерсанту» со ссылкой на родственников задержанного, что в последнее время Украинцев не участвовал в протестных акциях именно потому, что опасался уголовного преследования. Шиндяпин также отметил, что не помнит в своей практике случаев привлечения к уголовной ответственности за профсоюзную деятельность.

Организационный секретарь «Курьера» Максим Шульгин связал уголовное дело в отношении Украинцева с «попыткой выбить лидера профсоюза из активистской деятельности» и «заказом Delivery Club».

Кирилл Украинцев Страница Кирилла Украинцева во «Вконтакте»

В самой Delivery Club отрицали забастовку курьеров, заявляя, что те работают в обычном режиме. Что касается изменения тарифа, то это, по версии Delivery Club, было сделано «для минимизации негативного эффекта приостановки работы сетей быстрого питания на курьеров». «Курьеры будут больше зарабатывать при доставке на расстояния, которые теперь будут доминировать в общей массе заказов», — сказали РБК в компании.

В «Яндекс.Еде» в разговоре с изданием заявили, что условия сотрудничества с курьерами в последнее время не менялись и что «средний заработок и количество заказов, которые курьер выполняет в час, также стабильны».

Еще о России под новыми санкциями

Прокладки и сахар снова на полках. Дефицита больше не будет? Отвечаем подробно и, к сожалению, не слишком утешительно. А еще советуем, что закупить впрок

Еще о России под новыми санкциями

Прокладки и сахар снова на полках. Дефицита больше не будет? Отвечаем подробно и, к сожалению, не слишком утешительно. А еще советуем, что закупить впрок

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь