В 2022 году от российского гражданства отказались больше 4300 человек. Это максимум за три года

Свыше четырех тысяч человек в 2022 году отказались от гражданства РФ, сообщает РБК, ссылаясь на МИД России.

По данным дипломатических представительств и консульских учреждений РФ за рубежом, за 2022 год от российского гражданства отказались 4306 человек. Это максимальный показатель за последние три года: в 2020-м так поступили 3877 человек, в 2021-м — 4055. При этом в 2019 году от российского гражданства отказывались несколько больше — 4356 человек.

«С учетом того, что в 2020-2021 годах ввиду санитарно-эпидемиологических требований прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме, особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается», — заявили в департаменте информации и печати МИД России.

Неделю назад, 31 января, МВД РФ сообщило, что в 2022 году внутри России от российского гражданства отказались 40 человек.

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После полномасштабного вторжения России в Украину несколько российских бизнесменов объявили, что отказались от гражданства РФ. Среди них — бывший владелец «Тройки-Диалога» Рубен Варданян, венчурный инвестор Юрий Мильнер, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков.

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