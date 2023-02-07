С сайта МГУ убрали упоминание главы отдела расследований команды Навального Марии Певчих

На сайте Московского Государственного университете больше нет упоминания о Марии Певчих — глава отдела расследований команды Алексея Навального училась в МГУ на социологическом факультете.

Об исчезновении информации Певчих написала в твиттере.

На исчезнувшей странице (на момент написания материала ее копия была доступна в в кэше «Яндекса») было сообщение о том, что «студентка 5-го курса социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Мария Певчих по итогам многоэтапного всероссийского конкурса отобрана в качестве главы национальной делегации России на Молодежном форуме „Большой восьмерки“, который состоится в мае 2010 года в Канаде». Сообщение было датировано 10 марта 2010 года.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Певчих больше никак не стала комментировать правки на сайте МГУ, в частности, не выдвинула никаких предположений, с чем они связаны.

6 февраля вышел выпуск программы «вДудь», героиней которого стала Мария Певчих. Интервью продолжительностью почти четыре часа к вечеру 7 февраля набрало 6,4 миллиона просмотров.

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