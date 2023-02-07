Министерство обороны РФ подготовило законопроект, расширяющий категории военных, которые могут добровольно участвовать в российских миротворческих миссиях, в том числе за счет призывников. Копия документа оказалась с распоряжении РБК. Его подлинность изданию подтвердил источник в правительстве.

Ведомство предлагает внести поправки в закон о порядке предоставления военного и гражданского персонала для участия в миротворческой деятельности. Сейчас, согласно действующим нормам, в миротворческой миссии на добровольной основе могут принимать участие только военные, служащие по контракту и прошедшие предварительную специальную подготовку.

Минобороны предлагает комплектовать военный персонал для миротворческих миссий «на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку». Под такую формулировку подпадают все военные, в том числе призывники, отметило в отзыве на поправки Государственно-правовое управление президента.

В пояснительной записке говорится, что поправки позволят России «расширить возможности по привлечению военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности». Авторы проекта закона предлагают распространить его действие на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 года.

Собеседник РБК в Госдуме сообщил, что Минобороны начало разработку поправок больше года назад. По его словам, они облегчат ротацию военнослужащих в составах миротворческих миссий.

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Российские военные, говорится на сайте Минобороны РФ, могут участвовать в миротворческих миссиях в интересах СНГ, ООН, ОБСЕ, участников ОДКБ, Совета Россия — НАТО и Шанхайской организации сотрудничества. Решение о направлении миротворцев принимает президент России. Военнослужащие проходят подготовку для участия в таких миссиях в составе 15-й отдельной мотострелковой бригады, сообщает ведомство.

Сейчас Россия участвует в двух миротворческих миссиях: с 1992 года российские миротворцы находятся в Приднестровье, с 2020-го — в Нагорном Карабахе.