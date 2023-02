Бейонсе стала обладательницей рекордного количества «Грэмми» в истории по результатам 65-й церемонии вручения премии, прошедшей 5 февраля в Лос-Анджелесе.

Певица получила четыре награды в номинациях «Лучшая танцевальная/электронная запись» (трек «Break My Soul»), «Лучшее исполнение в стиле R&B» (трек «Plastic Off the Sofa»), «Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом» («Renaissance») и «Лучшая песня в стиле R&B» («Cut it»).

Лучшим альбомом года стал «Harryʼs House» Гарри Стайлза, записью года — «About Damn Time» Лиззо, песней года — «Just Like That» Бонни Рэйтт. Лучшим новым артистом была названа Самара Джой.

Всего с учетом новых наград у Бейонсе стало 32 «Грэмми». Ранее рекордсменом был дирижер Георг Шолти с 31 наградой.

В этом году Бейонсе была номинирована на «Грэмми» в девяти категориях, а общее число номинаций за ее карьеру достигло 88. По этому показателю она делит первое место в истории со своим мужем, рэпером Джей Зи.