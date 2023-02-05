В центре Харькова ракетным обстрелом повреждены жилой дом и вуз. Ранены пять человек
Источник: «Суспильне»
Пять человек получили ранения из-за ракетного удара по центру Харькова утром 5 февраля, сообщает телеканал «Суспильне».
Как заявил мэр города Игорь Терехов, по Киевскому району Харькова ударили двумя ракетами С-300. Одна из них разрушила верхние этажи главного корпуса Харьковского национального университета городского хозяйства. Там пострадал охранник вуза.
Еще одна ракета попала в расположенный рядом четырехэтажный жилой дом. Несмотря на то, что ракета упала в фундамент здания, мэр города заявил, что угрозы обрушения нет. В соседних домах выбило стекла.
Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что в этом районе нет военных.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.