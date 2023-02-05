Умер бывший президент Пакистана Первез Мушарраф

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф умер в госпитале Дубая на 80-м году жизни, сообщает The Guardian.

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Последние годы Мушарраф, проживавший в изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах, лечился от амилоидоза — редкого заболевания, связанного с нарушением белкового обмена в организме.

Соболезнования в связи со смертью бывшего президента выразило Минобороны Пакистана.

Первез Мушарраф пришел к власти в Пакистане в 1999 году в результате военного переворота. Он занимал пост президента страны в 2001-2008 годах.

В 2013 году по инициативе правительства Пакистана в отношении Мушаррафа возбудили уголовное дело. Его обвинили в государственной измене из-за введения чрезвычайного положения и приостановке действия конституции в стране в 2007 году, когда Верховный суд постановил рассмотреть вопрос о легитимности переизбрания Мушаррафа на новый срок. В конце 2019 года Мушаррафа заочно приговорили к смертной казни, однако спустя месяц приговор был отменен.

С 2016 году Первез Мушарраф проживал в Дубае. На фоне болезни он заявлял о желании вернуться на родину.