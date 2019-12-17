Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа заочно приговорили к смерти по делу о госизмене

Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа заочно приговорили к смертной казни по обвинению в государственной измене, сообщает Reuters.

В госизмене Мушаррафа обвинили за то, что в 2007 году он ввел в Пакистане военное положение и приостановил действие конституции.

Как пишет Bloomberg, с 2016 года экс-президент живет в Дубае, на судебных заседаниях о госизмене, которые шли с 2014-го, он не был ни разу: за границу его отпустили на лечение.

Мушарраф пришел к власти в 1999 году в результате военного переворота. Он руководил Пакистаном до 2008 года. Военное положение он ввел в 2007 году после того, как суд начал подготовку к слушаниям о легитимности его переизбрания.