Телеканал RT DE сообщил о прекращении журналистской деятельности в Германии

Немецкое подразделение российского телеканала Russia Today — RT DE Productions — заявило о прекращении своей деятельности в Германии. Заявление опубликовано на сайте телеканала.

«RT DE Productions с сожалением сообщает о решении прекратить журналистскую деятельность компании в Германии. Тем не менее, контент и репортажи RT DE останутся доступными для вас на этом веб-сайте», — говорится в сообщении.

Согласно телеканалу, решение о прекращении деятельности было связано с «репрессивными ограничениями свободы прессы и средств массовой информации в ЕС», а также «огромным давлением со стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц».

В свою очередь глава немецкой редакции RT Динара Токтосунова пояснила, что телеканал был вынужден прекратить свою деятельность в Германии из-за девятого пакета санкций ЕС, который перекрыл финансирование RT DE Productions. Она также отметила, что канал продолжит работу из Москвы.

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Вскоре после начала полномасштабной войны в Украине Евросоюз объявил о приостановке вещания RT, в том числе RT English, RT UK, RT DE, RT France и RT Spanish, обвинив их в пророссийской пропаганде.

В декабре вступил в силу девятый пакет санкций ЕС. В него, в частности, включили отзыв лицензий на вещание у нескольких российских телеканалов, а также ограничения против высокопоставленных чиновников и пропагандистов.

В январе 2023 года стало известно о закрытии RT France из-за того, что власти Франции заблокировали счета телеканала.