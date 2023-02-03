В российских вузах введут новый курс истории России. Студентам будут рассказывать об «анти-России» и важности «сильной центральной власти»

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило концепцию преподавания истории России в вузах для неисторических специальностей и направлений подготовки.

Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, новый курс будет охватывать период от Древней Руси до современности вплоть до начала полномасштабной войны в Украине. Отдельное внимание, как отмечается, будет уделяться значению «сильной центральной власти для сохранения национальной государственности» на всех этапах развития России.

В целом, предложенный курс описывает исторические события в риторике нынешнего Кремля. В частности, украинские протесты 2014 года в документе называются «антиконституционным переворотом», а «Минские соглашения», по мнению авторов курса, «были торпедированы киевским режимом и странами Запада». Про саму Украину в концепции говорится, что ее превратили в «анти-Россию», которая с помощью НАТО планировала вернуть Крым и Донбасс.

На освоение курса ведомство предлагает отвести не менее 144 академических часов. Ожидается, что занятия по новой программе начнутся в российских вузах уже 1 сентября 2023 года.

В конце декабря министерство просвещения РФ утвердило «федеральные образовательные программы» начального, основного и среднего общего образования для школ, которые, в частности, включают в себя курс начальной военной подготовки и уроки о « » в Украине.

С сентября 2022 года в российских школах и колледжах проводят «Разговоры о важном». Это внеурочные занятия, которые проходят каждый понедельник перед первым уроком — сразу после поднятия флага и исполнения гимна, которые с этого учебного года обязательны во всех государственных школах. В рамках «Разговоров о важном» школьникам, в частности, рассказывали о «специальной военной операции».

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