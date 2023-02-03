В Иране вышел на свободу режиссер Джафар Панахи. Полгода назад его арестовали из-за приговора 2010 года
Иранский режиссер Джафар Панахи вышел на свободу из тюрьмы в Тегеране, сообщает Variety, ссылаясь на заявление его жены Тахерех Саиди.
За два дня до освобождения 62-летний Панахи объявил голодовку, протестуя против того, что его продолжают держать в заключении. В октябре 2022 года Верховный суд Ирана отменил шестилетний тюремный срок, назначенный режиссеру по делу о «пропаганде против системы», но Панахи оставили в тюрьме.
Адвокат режиссера Салех Никбахт, приветствуя освобождение Панахи, заявил, что тот должен был выйти под залог 18 октября 2022 года, когда суд отменил приговор.
В июле 2022 года судебные власти Ирана объявили, что Джафар Панахи должен отбыть шестилетний тюремный срок по приговору, который вынесли в 2010 году. После приговора он провел в заключении два месяца и освободился условно-досрочно. В 2022 году, вскоре после того, как Панахи выступил против арестов кинематографистов в Иране, его заключили под стражу из-за неотбытого срока заключения.
Джафар Панахи получил множество наград на международных фестивалях за фильмы с критикой современного Ирана. Среди его призов — «Золотая камера» в Каннах, «Золотой лев» в Венеции, «Золотой медведь» в Берлине, «Золотой леопард» в Локарно. На Каннском кинофестивале в 2018 году Панахи получил приз за лучший сценарий за фильм «Три лица», а в 2022 году ` специальный приз жюри за киноленту «Нет медведей».