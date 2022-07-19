Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Судебные власти Ирана объявили, что 62-летний режиссер Джафар Панахи, задержанный неделю назад в Тегеране, должен отбыть шестилетний тюремный срок по приговору, вынесенному в 2010 году, сообщает AFP.

Джафар Панахи получил ряд наград на международных фестивалях за фильмы с критикой современного Ирана. Кинокритик «Медузы» Антон Долин называет его «выдающимся режиссером» и «лауреатом уникального набора призов» на кинофестивалях: «Золотая камера» в Каннах, «Золотой лев» в Венеции, «Золотой медведь» в Берлине, «Золотой леопард» в Локарно. В 2018 году за фильм «Три лица» он получил приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале.

«В 2010 году Панахи приговорили к шести годам лишения свободы… И поэтому его поместили в центр заключения Эвин [в Тегеране], чтобы он там отбывал наказание», — сказал журналистам представитель судебной власти Масуд Сетайеши.

В 2010 году Панахи арестовали после того, как он поддержал антиправительственные протесты, начавшиеся после спорных президентских выборов. Его приговорили к шести годам заключения по обвинению в «пропаганде против системы». Как пишет «Би-би-си» режиссеру запретили снимать фильмы и выезжать из страны в течение 20 лет. Он провел в заключении два месяца, после чего его условно освободили, но, как отмечает AFP, это решение могли в любой момент отменить.

Панахи задержали 11 июля, когда он пришел в тюрьму Эвин, чтобы спросить о судьбе режиссера Мохаммада Расулофа, которого арестовали в июле вместе с режиссером Мостафой Алеахмадом за поддержку протестов. Расулоф — известный иранский режиссер, в 2020 году он получил главный приз Берлинского кинофестиваля за фильм «Зла не существует», посвященный смертной казни. Алеахмад работал ассистентом Расулофа.

Как рассказала «Би-би-си» Тахерех Саиди, жена Панахи, когда ее муж пришел в тюрьму, охранники сообщили, что у него есть неотбытый срок заключения. Супруга режиссера сравнила его задержание с похищением. Панахи и Расулофа задержали после того, как в мае они в открытом письме выступили против арестов своих коллег в Иране.

Каннский кинофестиваль «решительно осудил» аресты Панахи, Расулофа и Алеахмада и «волну репрессий» против деятелей искусства Ирана. Венецианский кинофестиваль потребовал немедленно освободить трех режиссеров, а Берлинский кинофестиваль заявил, что «встревожен и возмущен» задержанием Панахи.

Что писал Антон Долин о Джафаре Панахи в 2018 году

«Лето» Серебренникова (под домашним арестом), «Три лица» Панахи (невыездной), «Пепел белоснежен» Цзя Чжанкэ (фильмы запрещены) Каннский кинофестиваль объявил программу

Что писал Антон Долин о Джафаре Панахи в 2018 году

«Лето» Серебренникова (под домашним арестом), «Три лица» Панахи (невыездной), «Пепел белоснежен» Цзя Чжанкэ (фильмы запрещены) Каннский кинофестиваль объявил программу