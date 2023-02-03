Умер рэпер Yung Trappa. Он участвовал в Versus Battle и записывался с Моргенштерном

Рэпер Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) умер 2 февраля в возрасте 27 лет, сообщается в телеграм-канале артиста.

«Владислав умер дома, в кругу семьи, находясь рядом со своими близкими, от остановки сердца», — сказано в сообщении.

Петербургское издание «Фонтанка» сообщило, что тело Yung Trappa нашли утром 3 февраля в его квартире в Адмиралтейском районе Петербурга. Источник издания заявил, что смерть рэпера не носит криминальный характер — он «просто не проснулся».

Проект «Осторожно, новости» утверждает, что среди возможных причин смерти рэпера рассматривают передозировку наркотиками. «Фонтанка», в свою очередь, пишет, что в квартире Ширяева следов наркотиков не нашли.

Yung Trappa — участник Versus Battle, известный по баттлу с Федуком в 2014 году. В 2021 году рэпер записал два фита с Моргенштерном — «Розовое вино — 2» и «Family» (за клипы на эти треки Моргенштерну назначили административный штраф 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков).

Владислава Ширяева несколько раз привлекали к уголовной ответственности. В 2013 году он получил условный срок по делу об обороте наркотиков, а в 2016 году по аналогичной статье его осудили на почти шесть лет колонии. Он освободился в феврале 2021 года, а в ноябре его арестовали по уголовному делу о сексуализированном насилии. Ширяев отрицал обвинения. В конце декабря 2022 года он вышел из СИЗО под подписку о невыезде.