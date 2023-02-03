Пиарщика Александра Гусова арестовали по делу о вымогательстве 12 миллионов рублей у основателя Yota

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте предпринимателя Александра Гусова, подозреваемого в в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

В ГУ МВД по Москве сообщили, не называя имен, что «руководитель известного PR-агентства» координировал работу группировки, которая «шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов». ТАСС утверждает, что речь о Гусове. Полиция связывает его с несколькими телеграм-каналами, в том числе «ВЧК-ОГПУ» (550 тысяч подписчиков) и «Новый век» (100 тысяч подписчиков). Гусов не признает вину.

В ГУ МВД сообщили, что в начале февраля в полицию обратился «российский бизнесмен и меценат». По информации Baza и ТАСС, это создатель виртуального оператора Yota Альберт Авдолян. Он заявил, что у него вымогают деньги, угрожая опубликовать в сети вымышленную информацию, порочащую его деловую репутацию.

В пресс-службе МВД заявили, что «потерпевший лишился около 12 миллионов рублей». Одну часть суммы получил Гусов, еще одну — «организатор криминальной схемы, который в настоящее время скрывается от правоохранительных органов за рубежом».

Baza пишет, что, по версии следствия, преступную схему организовал бывший журналист «Росбалта» Александр Шварев. В 2019 году Шварева обвинили в клевете на бизнесмена Алишера Усманова, а также в вымогательстве 50 тысяч долларов у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Шварев отрицает вину. После начала уголовного преследования в РФ он получил убежище в Латвии.

25 января у Александра Гусова прошел обыск, полиция изъяла компьютерную технику и средства связи. Затем его доставили в полицию на допрос и очную ставку, пишет Baza со ссылкой на его адвокатов. Ранее издание сообщило, что 25 января кроме Гусова перестал выходить на связь его бизнес-партнер Карло Мачавариани. О его задержании не сообщалось.

В январе 2020 года у Александра Гусова и Карло Мачавариани, как утверждала Baza, сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли сим-карту, на которую был зарегистрирован телеграм-канал «Футляр от виолончели», публиковавший компрометирующую информацию. В беседе с «Медузой» Гусов отрицал, что причастен к этому каналу, и говорил, что был только клиентом «Футляра». В феврале 2020 года Гусов обратился в полицию, заявив, что его оклеветали тогдашний главред Baza Никита Могутин и гендиректор компании «4 кота» Анатолий Сулейманов. Неизвестно, возбудила ли полиция дело по его заявлению.