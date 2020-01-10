Латвия предоставила политическое убежище журналисту «Росбалта», обвиняемому в России в клевете на Усманова

Латвия предоставила политическое убежище журналисту «Росбалта» Александру Швареву, которого в России обвиняют в клевете на бизнесмена Алишера Усманова.

«Ему был предоставлен статус беженца в соответствии с законом Латвии об убежище и Конвенцией ООН о беженцах», — рассказал адвокат Шварева, отметив, что это произошло еще в ноябре.

Российское следствие считает, что Шварев распространил заведомо ложные сведения о бизнесмене Алишере Усманове, порочащие его честь и достоинство из-за статьей о предполагаемых связях его структур с влиятельным вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой).

Также Шварева обвиняют в вымогательстве у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева: журналист, по версии следствия, требовал от Ракишева 3,3 миллиона рублей, угрожая в противном случае распространить «дискредитирующие ложные сведения».

Россия объявила Шварева в международный розыск, он заочно арестован.