На сайте «Лабиринта» Пушкина, Маршака и Толстого записали в «иноагенты». Книжный магазин заявил о техническом сбое
На сайте книжного магазина «Лабиринт» ряд российских писателей, в том числе Льва Толстого, Самуила Маршака и Александра Пушкина пометили как «иностранных агентов».
Внимание на это, в частности, обратили «Русская служба Би-би-си» и «Осторожно, новости». Представительница магазина, с которой связались «Осторожно, новости», рекомендовала журналистам обновить страницу — после этого упоминания об «иноагентах» действительно исчезли.
«Русской службе Би-би-си», также позвонившей в «Лабиринт», в книжном магазине сообщили, что причиной появления пометок об «иноагентстве» стал программный сбой.
В декабре 2022 года в России вступили в силу закон о запрете на «гей-пропаганду» и новая версия закона об «иностранных агентах». Книжные магазины стали помечать книги пометками об авторе-«иноагенте», прикрепляя ее и к именам писателей, которые не включены в соответствующий список. Кроме того, некоторые убрали из продажи произведения, в которых, по их мнению, могла бы содержаться «гей-пропаганда». Так, в частности, еще до вступления закона в силу поступил магазин «Лабиринт».