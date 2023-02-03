На сайте «Лабиринта» Пушкина, Маршака и Толстого записали в «иноагенты». Книжный магазин заявил о техническом сбое

На сайте книжного магазина «Лабиринт» ряд российских писателей, в том числе Льва Толстого, Самуила Маршака и Александра Пушкина пометили как «иностранных агентов».

Внимание на это, в частности, обратили «Русская служба Би-би-си» и «Осторожно, новости». Представительница магазина, с которой связались «Осторожно, новости», рекомендовала журналистам обновить страницу — после этого упоминания об «иноагентах» действительно исчезли.

«Русской службе Би-би-си», также позвонившей в «Лабиринт», в книжном магазине сообщили, что причиной появления пометок об «иноагентстве» стал программный сбой.

В декабре 2022 года в России вступили в силу закон о запрете на «гей-пропаганду» и новая версия закона об «иностранных агентах». Книжные магазины стали помечать книги пометками об авторе-«иноагенте», прикрепляя ее и к именам писателей, которые не включены в соответствующий список. Кроме того, некоторые убрали из продажи произведения, в которых, по их мнению, могла бы содержаться «гей-пропаганда». Так, в частности, еще до вступления закона в силу поступил магазин «Лабиринт».

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