В книжном магазине во Владивостоке произведения Леонида Парфенова и Людмилы Улицкой завернули в «иноагентские» обложки. Никто из них «иноагентом» не объявлен

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Во Владивостоке в одном из книжных магазинов книги Леонида Парфенова, Людмилы Улицкой и Алексея Поляринова завернули в самодельные обложки с надписью «иноагент». Фото стеллажа с этими книгами опубликовал . Никто из этих авторов в список «иностранных агентов» не внесен.

В каком именно магазине сделан снимок, "Дождь" не уточнил.

Несмотря на то что закон об «иноагентах» не требует продавать их книги в непрозрачной упаковке — достаточно пленки и возрастной маркировки «для читателей старше 18 лет» — магазины в России ранее уже закрывали книги таких авторов самодельными обложками. В частности, так поступили с книгами в одном из магазинов в Москве.

Что еще происходит с книжным рынком в России из-за новых законов

Очень страшно абсолютно всем Новые законы об «иноагентах» и «гей-пропаганде» повергли книжный рынок в шоковое состояние. Галина Юзефович рассказывает, что думают его игроки

Что еще происходит с книжным рынком в России из-за новых законов

Очень страшно абсолютно всем Новые законы об «иноагентах» и «гей-пропаганде» повергли книжный рынок в шоковое состояние. Галина Юзефович рассказывает, что думают его игроки