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В книжном магазине во Владивостоке произведения Леонида Парфенова и Людмилы Улицкой завернули в «иноагентские» обложки. Никто из них «иноагентом» не объявлен

Источник: Телеканал «Дождь»

Во Владивостоке в одном из книжных магазинов книги Леонида Парфенова, Людмилы Улицкой и Алексея Поляринова завернули в самодельные обложки с надписью «иноагент». Фото стеллажа с этими книгами опубликовал телеканал «Дождь». Никто из этих авторов в список «иностранных агентов» не внесен.

В каком именно магазине сделан снимок, "Дождь" не уточнил. 

Несмотря на то что закон об «иноагентах» не требует продавать их книги в непрозрачной упаковке — достаточно пленки и возрастной маркировки «для читателей старше 18 лет» — магазины в России ранее уже закрывали книги таких авторов самодельными обложками. В частности, так поступили с книгами Михаила Зыгаря в одном из магазинов в Москве.

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