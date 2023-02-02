На жительницу Сочи составили протокол из-за статуса в WhatsApp. Она написала «Слава Украине» на корейском языке

На 38-летнюю жительницу Сочи составили протокол по статье о пропаганде нацистской символики или символики экстремистских организаций ( ) из-за статуса в WhatsApp. Об этом сообщают Astra и «Осторожно, новости».

По данным телеграм-каналов, женщина написала в своем статусе «Слава Украине» на корейском языке. «Осторожно, новости» утверждает, что статус появился в ее аккаунте 1 февраля. Ожидается, что в ближайшее время суд вынесет решение по этому делу. Жительнице Сочи грозит штраф или арест до 15 суток.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Лозунг «Слава Украине! Героям слава!» активно использовался украинскими национально-освободительными движениями XX века. В частности, его использовали члены Украинской повстанческой армии, деятельность которой запрещена в РФ решением Верховного суда от 17 ноября 2014 года.

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