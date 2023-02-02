В Севастополе произошел пожар в бытовках для строителей трассы «Таврида». Погибли семь человек

Семь человек погибли в результате пожара в бытовках для строителей в Севастополе, сообщили ТАСС и РИА Новости в экстренных службах. «Интерфаксу» эту информацию подтвердили в службе скорой помощи. По данным агентства, еще двух человек доставили в больницу с ожогами.

Возгорание в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяная произошло в ночь на 2 февраля. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, рассказали в МЧС России. К утру спасатели ликвидировали открытое горение и начали разбор завалов.

После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). По предварительным данным, всего в загоревшемся модуле жили более 100 рабочих.

По данным ТАСС, речь идет о рабочих, которые участвуют в строительстве трассы «Таврида». Эта 250-километровая автодорога соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь. Движение по трассе в 2020 году запустил президент РФ Владимир Путин. К тому моменту на строительство трассы было выделено 166 миллиардов рублей.

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