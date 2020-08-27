Владимир Путин открыл в Крыму автотрассу «Таврида». Он проехал по ней (пристегнутым!) за рулем автомобиля «Аурус»

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Крым принял участие в запуске движения на трассе «Таврида». Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе церемонии Путин проехал несколько километров за рулем автомобиля . Перед поездкой президент пристегнулся, заметив, что иначе «штраф придется платить».

Путин за рулем Ауруса Meduza

В последние месяцы Владимир Путин крайне редко появляется на публике. В самом начале августа он провел лишь несколько двусторонних встреч в Кремле, после чего несколько недель работал только в своей резиденции в Ново-Огарево с использованием видеосвязи.

В 2018 году Путин открыл движение по только что построенному Керченскому мосту, соединяющему Крым с Краснодарским краем. Тогда президент сидел за рулем грузовика — он не был пристегнут, что вызвало критику в социальных сетях. В ФСО позже заявили, что президент не нарушал ПДД, так как движение по мосту в тот момент еще не было открыто и формально он был не проезжей частью, а строительной площадкой.

Автотрасса «Таврида» соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь. На строительство 250-километровой трассы было выделено 166 миллиардов рублей.