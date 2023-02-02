Россия переместилась на 22 строчки вниз в рейтинге демократии, который составляет The Economist. Это самое серьезное падение среди всех стран

По итогам 2022 года Россия опустилась со 124-го на 146-е из 167 мест в рейтинге «Индекс демократии», который ежегодно составляет аналитическое подразделение британского журнала The Economist. На это обратила внимание «Русская служба Би-би-си».

«Россия продемонстрировала наибольшее падение [в рейтинге] среди всех стран мира. Ее вторжение в Украину сопровождалось тотальными репрессиями и цензурой внутри страны. Россия давно находится на траектории отхода от демократии и сейчас приобретает многие черты диктатуры», — заявили составители рейтинга, не уточняя, о каких именно чертах идет речь.

По их словам, самый большой регресс в России заметен в таких категориях как гражданские свободы и участие граждан в политике.

«Индекс демократии» составляется с 2006 года и охватывает более 160 стран. Его составители выставляют баллы государствам по разным показателям внутри , после чего классифицируют каждое государство по типу режима — «полноценная демократия», «несовершенная демократия», «гибридный режим» или «авторитарный режим».

В 2022 году к полноценным демократиям авторы рейтинга отнесли 24 страны; в которых живут 8% населения Земли; к несовершенным демократиям — 48 стран, в которых живут 37% населения; к гибридным режимам — 36 стран, в которых живут 18% населения; к авторитарным режимам — 59 стран, на которые приходится 37% населения планеты.

К последней категории относятся в том числе Россия и Китай. Украина классифицирована как гибридный режим. В рейтинге демократии она занимает 87-е из 167 мест. Возглавляют рейтинг Норвегия, Новая Зеландия и Исландия, замыкают КНДР, Мьянма и Афганистан.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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