Присяжные признали Сергея Фургала виновным в организации двух убийств и одного покушения

Коллегия присяжных на судебном процессе в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признала его виновным по уголовному делу об организации убийств и покушения на убийство, сообщает ТАСС. По мнению присяжных, подсудимый не заслуживает снисхождения. Дело бывшего губернатора рассматривается на выездном заседании Люберецкого суда Подмосковья.

В вердикте присяжных говорится, что Фургал виновен по всем трем эпизодам инкриминируемых ему преступлений: организации убийств бизнесмена Евгения Зори и бывшего милиционера Олега Булатова, а также покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского.

Сам Сергей Фургал в ходе процесса утверждал, что уголовное дело против него сфабриковано, и просил присяжных признать его невиновным.

С учетом вердикта присяжных бывшему губернатору может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Сергея Фургала избрали губернатором Хабаровского края в 2018 году. В июле 2020 года его задержали по обвинению в организации заказных убийств. Позже Фургала этапировали в Москву, что спровоцировало многотысячные протесты на Дальнем Востоке. В 2021 году бывшего губернатора также обвинили в семи эпизодах мошенничества.

По версии следствия, Сергей Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу, ответственную за покушение на Александра Смольского и убийство предпринимателей Олега Булатова и Евгения Зори. Уголовное дело во многом основывается на показаниях бывшего полицейского Владимира Першина, осужденного в 2016 году за вымогательство, а также на показаниях Мистрюкова, заключившего досудебное соглашение.

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