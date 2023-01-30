«Важно отмыть свое имя, которое дороже любых денег». Сергей Фургал попросил присяжных признать его невиновным

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в ходе прений сторон в суде попросил коллегию присяжных признать его невиновным.

«Для меня важно, чтобы не было сомнений в моем обвинении, важно отмыть свое имя, которое дороже любых денег. Бизнес, если он не криминальный, никогда не решался путем убийства. Что толку, если убьешь одного, на его место придет другой. Я никогда не решал так вопросы», — заявил Фургал на выездном заседании Люберецкого городского суда.

Помимо этого, бывший губернатор подчеркнул, что уголовное дело против него было сфабриковано, а показания свидетелей он назвал «домыслами».

Ранее сторона обвинения попросила присяжных признать Фургала и виновными и не заслуживающими снисхождения. Обращаясь к присяжным, прокурор выразил уверенность, что они согласятся с позицией гособвинения и вынесут обвинительный вердикт.

Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края в 2018 году, а уже в июне 2020 года его задержали по обвинению в организации заказных убийств. Позже Фургала этапировали в Москву, что спровоцировало многотысячные протесты на Дальнем Востоке. В 2021 году бывшего губернатора также обвинили в семи эпизодах мошенничества.

По версии следствия, Сергей Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу, ответственную за покушение на Александра Смольского и убийство предпринимателей Олега Булатова и Евгения Зори. Уголовное дело во многом основывается на показаниях бывшего полицейского Владимира Першина, осужденного в 2016 году за вымогательство, а также на показаниях Мистрюкова, заключившего досудебное соглашение.

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