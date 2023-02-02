Австрия объявила о высылке четырех российских дипломатов

Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата. Они должны покинуть страну в течение недели, сообщает австрийский МИД.

Согласно заявлению ведомства, высылка касается двух сотрудников российского посольства. Их обвинили в «действиях, несовместимых с их дипломатическим статусом». Помимо них, персонами нон грата объявили двух дипломатов постоянного представительства России при ООН. Они, пишет МИД, совершили «действия, несовместимые с Соглашением о штаб-квартире» в Вене.

Российские дипломаты должны покинуть Австрию до 8 февраля. Министерство иностранных дел РФ ситуацию пока не комментировало.

2 февраля стало известно, что журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев был вынужден покинуть Вену, где прожил 20 лет, из-за возможной угрозы его безопасности. По его словам, «в городе больше российских агентов, осведомителей и подручных, чем полицейских».

В апреле 2022 года Австрия выслала троих сотрудников российского посольства в Вене и одного сотрудника генконсульства России в Зальцбурге. В ответ МИД России выслал четверых сотрудников посольства Австрии.

В конце января 2023 года глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны ЕС выслать послов РФ. До этого дипломатические отношения с Россией понизили Эстония и Латвия. Литва сделала это еще раньше — в апреле 2022 года.

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