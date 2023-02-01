В Петербурге открыли выставку антивоенных плакатов Елены Осиповой. Через день экспонаты изъяла полиция

В Санкт-Петербурге в помещении отделения партии «Яблоко» 31 января открылась выставка Елены Осиповой. 77-летняя художница — активная участница протестных акций — на выставке собрали ее антивоенные плакаты.

Изначально планировали выставить и картины художницы, но из-за ограниченной площади зала решили оставить только плакаты, рассказывала художница изданию «Бумага».

1 февраля, на следующий день после открытия, сотрудники МВД оцепили помещение отделения «Яблоко», где проходит выставка, и заявили о том, что им поступило сообщение о минировании, а затем, пишет MR7, изъяли плакаты.

О дальнейшей судьбе выставки, которую планировали проводить до 24 февраля — годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину — на момент публикации новости информации нет.

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Кто такая Елена Осипова

76-летняя художница Елена Осипова 20 лет протестует против российской власти. Ее задерживают на митингах, но она выходит на них снова и снова Вот что она думает о войне в Украине и равнодушии общества

Кто такая Елена Осипова

76-летняя художница Елена Осипова 20 лет протестует против российской власти. Ее задерживают на митингах, но она выходит на них снова и снова Вот что она думает о войне в Украине и равнодушии общества