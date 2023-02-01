В Австралии две недели на 1400-километровом участке дороги искали потерянную капсулу с радиоактивным цезием-137. И нашли

В Западной Австралии нашли радиоактивную капсулу с цезием-137, которую горнодобывающая компания Rio Tinto потеряла в середине января при перевозке с рудника в город Перт. Об этом сообщает ABC News.

Капсулу размером 6 на 8 миллиметров искали на 1400-километровом участке дороги и нашли недалеко от города Ньюман, в двух метрах от обочины. Министр экстренных служб Западной Австралии Стивен Досон назвал результаты поиска «экстраординарными», подчеркнув, что поисковые команды «буквально нашли иголку в стоге сена».

В свою очередь руководитель Rio Tinto Саймон Тротт поблагодарил всех, кто принял участие в поисках, а также извинился за потерю капсулы, пообещав возместить государству расходы на поисковую операцию. При этом он добавил, что решение о возмещении ущерба должны принять власти штата.

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Капсула с цезием-137 была потеряна в середине января, однако известно об этом стало лишь к концу месяца. Поиски заняли несколько дней, хотя первоначально австралийские власти опасались, что крохотная капсула могла застрять в шине любого из автомобилей, проезжавших по шоссе. Тем не менее этого не случилось, а эксперты и вовсе считают, что капсула не сдвинулась с места после падения из грузовика.

Сама по себе капсула представляла серьезную угрозу для граждан. В частности, контакт кожи с цезием-137 грозит ожогом и лучевой болезнью, а излучение от капсулы эквивалентно 10 рентгенам в час, что при длительном воздействии может вызвать рак.

Про воздействие цезия-137

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