На западе Австралии потеряли крошечную капсулу с радиоактивным цезием-137. Ее ищут на шоссе длиной 1300 километров

Британо-австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto 30 января извинилась за потерю капсулы, содержащей радиоактивный нуклид цезий-137, в штате Западная Австралия. Об этом сообщает Reuters.

Капсула представляет собой металлический цилиндр диаметром 6 миллиметров и толщиной 8 миллиметров. Она была частью датчика для измерения плотности железной руды. Прибор сломался во время перевозки с рудника Rio Tinto в Перт — столицу Западной Австралии. Предполагается, что капсула выпала на шоссе где-то между рудником и Пертом. Расстояние между ними превышает 1300 километров.

Пропажу капсулы заметили 25 января — более чем через неделю после того, как датчик привезли в Перт. Власти предупредили жителей Западной Австралии о случившемся и попросили в случае обнаружения капсулы держаться от нее на расстоянии не менее пяти метров, так как контакт кожи с цезием-137 грозит ожогом и лучевой болезнью, пишет The New York Times.

Департамент пожарной охраны и аварийно-спасательных служб Западной Австралии начал искать капсулу. Поисковая группа оснащена приборами для измерения уровня радиации. Однако власти опасаются, что капсула могла застрять в шине любого из автомобилей, проезжавших по шоссе, потенциально подвергая водителя и пассажиров воздействию радиации, пишет The Wall Street Journal.

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