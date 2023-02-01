Совет Федерации предложит правительству ввести мораторий на закон о госзакупках до окончания «спецоперации»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам обратиться в правительство с предложением наложить мораторий на закон о госзакупках до окончания . Об этом она сообщила на заседании Совфеда, передает ТАСС.

«Я бы предложила с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы. Может быть, наложить мораторий на закон [о госзакупках] и дать возможность быстро осваивать средства», — сказала Матвиенко.

Она заявила, что это позволит регионам «в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов».

Сейчас, по словам Матвиенко, парламентарии стараются принимать бюджет до 1 декабря, а выделенные деньги, в случае прохождения всех процедур закона о госзакупках, можно начинать осваивать только с июня-июля. «Ну что, опять асфальт в дождь класть, в зиму стройку вести под сильными морозами?» — сказала спикер Совета Федерации (цитата по «Интерфаксу»).

Матвиенко поручила в течение недели подготовить обращение в правительство о моратории на закон о госзакупках и заявила, что также обсудит этот вопрос с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

При этом она подчеркнула, что приостановка действия закона не отменяет контроля правоохранительных органов за госзакупками. «Но нельзя из-за теоретических подозрений останавливать всю машину освоения федеральных средств и развития страны», — сказала Матвиенко.

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