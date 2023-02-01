Под санкциями после начала войны оказались почти 10 тысяч российских компаний. Больше всего пострадала сфера научных исследований

За 2022 год число российских компаний, находящихся под международными санкциями, увеличилось вдвое, а с учетом юрлиц, попавших под вторичные санкции, их общее число достигло почти десяти тысяч. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Призма».

Газета пишет, что к февралю 2023 года под международные санкции попали почти три тысячи российских компаний, в то время как до начала полномасштабной войны в Украине в санкционных списках было около полутора тысяч российских юрлиц. При этом под вторичные санкции также попали компании, которые более чем наполовину принадлежат организациям, находящимся под прямыми санкциями.

Большинство компаний, попавших под прямые санкции, зарегистрированы в Москве и Московской области (больше тысячи организаций), затем идут Петербург и Крым (271 и 150 соответственно).

От введенных ограничений больше всего пострадали сферы научных исследований и разработок (230 компаний), оптовой торговли (201), а также финансовые и образовательные учреждения (152 и 150 соответственно).

Больше всего ограничений ввели Украина — 2373, США — 1744, ЕС — 574, Япония — 428, Швейцария — 416.

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В первые недели после начала вторжения российских войск в Украину РФ стала мировым лидером по количеству введенных санкций. Первоначально эксперты считали, что российская экономика через несколько месяцев окажется в глубочайшем кризисе, однако этого не произошло. Тем не менее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель летом 2022 года заявил, что введенные санкции уже оказали сильное влияние на экономику России. В частности, Боррель отметил снижение зависимости европейских стран от российских энергоносителей. По данным Международного валютного фонда, по итогам 2022 года ВВП России сократился на 2,2%.

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